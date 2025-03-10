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سعر SroomAI DAO (SHR0) المباشر لليوم هو USD 0.00095978 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 1.08M . يتم تحديث سعر SHR0 مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق SroomAI DAO الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 2.17K - تغيير سعر SroomAI DAO خلال اليوم هو -7.60% - لديه عرض متداول بقيمة USD 1.10B

أداء سعر SroomAI DAO (SHR0) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر SroomAI DAO مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر SroomAI DAO مقابل USD هو $ -0.0002685618 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر SroomAI DAO مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر SroomAI DAO مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -7.60% 30 يوم $ -0.0002685618 -27.98% 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر SroomAI DAO (SHR0)

اكتشف أحدث تحليلات سعر SroomAI DAO: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.00092233$ 0.00092233 $ 0.00092233 24 ساعة مرتفع $ 0.0010511$ 0.0010511 $ 0.0010511 عالية طوال الوقت $ 0.02219731$ 0.02219731 $ 0.02219731 تغير السعر (1 ساعة) -3.02% تغير السعر (1يوم) -7.60% تغير السعر (7 أيام) -21.63%

معلومات سوق SroomAI DAO (SHR0)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: