سعر SroomAI DAO (SHR0)
سعر SroomAI DAO (SHR0) المباشر لليوم هو USD 0.00095978. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 1.08M. يتم تحديث سعر SHR0 مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق SroomAI DAO الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 2.17K
- تغيير سعر SroomAI DAO خلال اليوم هو -7.60%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 1.10B
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خلال اليوم، كان سعر SroomAI DAO مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر SroomAI DAO مقابل USD هو $ -0.0002685618 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر SroomAI DAO مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر SroomAI DAO مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-7.60%
|30 يوم
|$ -0.0002685618
|-27.98%
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر SroomAI DAO: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-3.02%
-7.60%
-21.63%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Inspired by ai16z, SroomAI DAO - the first AI hedge fund for investment in AI projects on SUI. This is the first DAO token created in suidaos.com platform. In a virtual psychedelic mushroom lab, AI-driven waifu scientists pioneer innovation of technology and magic fungi. The DAO specializes in exploring, cultivating, and trading unique virtual magic mushrooms, revolutionizing virtual trippy culture.
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