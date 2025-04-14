سعر SRCGAME (SGM)
سعر SRCGAME (SGM) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر SGM مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق SRCGAME الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 28.49
- تغيير سعر SRCGAME خلال اليوم هو --
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر SRCGAME مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر SRCGAME مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر SRCGAME مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر SRCGAME مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|--
|30 يوم
|$ 0
|-8.39%
|60 يوم
|$ 0
|-91.87%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر SRCGAME: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
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0.00%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
We are web3 gaming platform that builds legacy games, offers digital rights management via NFT standard, multiplayer gameplay and e-sport events. SRCGAME mainly focuses on establishing a community-driven environment with a creative thinking approach. SRCGAME is also a global web3 gaming ecosystem that aims to give people all around the world the chance to earn a sizable income through play-to-earn games, win awards in e-sport tournaments. Gamers will have access to a wide variety of assets to play with, as long as they have a Src20 wallet integration and ready to go, while developers will be able to earn by presenting their games on our ecosystem.
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