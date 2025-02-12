سعر Squirry (SQUIRRY)
سعر Squirry (SQUIRRY) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر SQUIRRY مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Squirry الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 149.43
- تغيير سعر Squirry خلال اليوم هو --
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر Squirry مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Squirry مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Squirry مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Squirry مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|--
|30 يوم
|$ 0
|-40.96%
|60 يوم
|$ 0
|-65.80%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Squirry: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
--
--
-8.29%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Squirry (squirell) is one of the 1,000 Hedz. Hand-drawn by Matt Furie on planet Earth in 2022, and seen in the underground story Night Riders.
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