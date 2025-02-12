سعر SquidTG ($SQG)
سعر SquidTG ($SQG) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر $SQG مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق SquidTG الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 33.35
- تغيير سعر SquidTG خلال اليوم هو --
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر SquidTG مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر SquidTG مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر SquidTG مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر SquidTG مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|--
|30 يوم
|$ 0
|-43.83%
|60 يوم
|$ 0
|-75.87%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر SquidTG: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
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0.00%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
$SQG is obtained by exchanging Squid egg inscriptions in SquidTG. $SQG will continue to be one of the most crucial tokens in the game, playing a significant role in your in-game activities.
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