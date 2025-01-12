سعر SquaresAI (SQUARES)
سعر SquaresAI (SQUARES) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 30.25K. يتم تحديث سعر SQUARES مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق SquaresAI الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 103.57
- تغيير سعر SquaresAI خلال اليوم هو -0.24%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 56.60M
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خلال اليوم، كان سعر SquaresAI مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر SquaresAI مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر SquaresAI مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر SquaresAI مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-0.24%
|30 يوم
|$ 0
|--
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر SquaresAI: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.37%
-0.24%
-14.19%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Squares AI by SquaresLabs is a platform designed to democratize artificial intelligence by enabling seamless creation, customization and deployment of AI models without requiring coding expertise. Leveraging a sophisticated integration of decentralized computing resources and blockchain technology, Squares AI empowers individuals and businesses to harness the potential of AI for real-world applications across diverse industries. The platform's unique architecture and advanced tools redefine accessibility, scalability and monetization in the AI landscape.
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