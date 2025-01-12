سعر SQRBIT (SQRB)
سعر SQRBIT (SQRB) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 11.70K. يتم تحديث سعر SQRB مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق SQRBIT الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 14.47
- تغيير سعر SQRBIT خلال اليوم هو +0.01%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 1.30B
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خلال اليوم، كان سعر SQRBIT مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر SQRBIT مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر SQRBIT مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر SQRBIT مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|+0.01%
|30 يوم
|$ 0
|+28.48%
|60 يوم
|$ 0
|-10.14%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر SQRBIT: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.03%
+0.01%
-10.00%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
SQRBIT transforms real estate investing with tokenization, allowing fractional ownership in high-value residential, commercial, retail, and land properties. As an RWA platform, SQRBIT bridges the gap between traditional real estate and the digital asset world. Join the future of tokenized property investment with SQRBIT. The global real estate market represents an immense $325 trillion dollars, and SQRBIT allows you to own fractional ownership in high-value residentials, commercial, stores and land properties. You can easily buy and sell fractional ownership in our growing real estate portfolio through tokenization, enabling you to enjoy the benefits of ownership without any hassle. Let's Tokenize Every Square Foot with SQRBIT!
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