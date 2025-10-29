معلومات سعر SPY AI AGENT by Virtuals (SPYAI) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة: $ 0.00008373 $ 0.00008373 $ 0.00008373 24 ساعة منخفض $ 0.00010233 $ 0.00010233 $ 0.00010233 24 ساعة مرتفع 24 ساعة منخفض $ 0.00008373$ 0.00008373 $ 0.00008373 24 ساعة مرتفع $ 0.00010233$ 0.00010233 $ 0.00010233 عالية طوال الوقت $ 0.00023634$ 0.00023634 $ 0.00023634 أدنى سعر $ 0.00003335$ 0.00003335 $ 0.00003335 تغير السعر (1 ساعة) +13.16% تغير السعر (1يوم) +13.08% تغير السعر (7 أيام) +128.36% تغير السعر (7 أيام) +128.36%

سعر SPY AI AGENT by Virtuals (SPYAI) في الوقت الحقيقي هو $0.00010269. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول SPYAI بين أدنى سعر $ 0.00008373 وأعلى سعر $ 0.00010233، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـSPYAI على الإطلاق هو $ 0.00023634، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 0.00003335.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير SPYAI +13.16% على مدار الساعة الماضية، +13.08% على مدار 24 ساعة، و +128.36% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق SPY AI AGENT by Virtuals (SPYAI)

القيمة السوقية $ 102.69K$ 102.69K $ 102.69K الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 102.69K$ 102.69K $ 102.69K إمداد دورة التداول 1.00B 1.00B 1.00B إجمالي العرض 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

القيمة السوقية الحالية لـ SPY AI AGENT by Virtuals هي $ 102.69K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ SPYAI يبلغ 1.00B، مع إجمالي عرض 1000000000.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 102.69K.