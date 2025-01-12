سعر SpunkySDX (SSDX)
سعر SpunkySDX (SSDX) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 10.23M. يتم تحديث سعر SSDX مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق SpunkySDX الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 162.57K
- تغيير سعر SpunkySDX خلال اليوم هو -8.17%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 500.00B
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خلال اليوم، كان سعر SpunkySDX مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر SpunkySDX مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر SpunkySDX مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر SpunkySDX مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-8.17%
|30 يوم
|$ 0
|-70.23%
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر SpunkySDX: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-1.24%
-8.17%
-53.41%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
SpunkySDX is a meme token that uses AI to track asset from decentralized exchanges to centralize exchanges. Equipped with real-world utilities with practical applications in the crypto space. Key Features: Asset tracking: On chain Asset tracking, Never loss your asset to scammers with this utility. spunky chatbot: Give accurate information about anything crypto and help users make informed decisions. Staking & Governance: Earn rewards through staking and participate in community decisions. Achievements: Smart Contracts audited by certik and core team KYCed Strong backers and partners (Secured interface, Urolife, IT desk Africa, Coinstore, Xrader, P2B, Crypto rank). Summary: SpunkySDX brings utility and community value to the meme coin space, With a strong focus on security, transparency, and community involvement, SpunkySDX offers a unique space where users can engage, earn, and grow together.
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