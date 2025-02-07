احصل على تحديثات السعر في الوقت الفعلي لسعر SPUNK مقابل USD على MEXC. ابق على اطلاع بأحدث البيانات وتحليلات السوق. يعد هذا أمرًا ضروريًا لاتخاذ قرارات تداول ذكية في سوق العملات المشفرة سريعة الوتيرة. MEXC هي منصتك المفضلة للحصول على معلومات دقيقة عن سعر SPUNK.

سعر Spunk (SPUNK) المباشر لليوم هو USD 0.00205437 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 1.78M . يتم تحديث سعر SPUNK مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Spunk الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 329.27K - تغيير سعر Spunk خلال اليوم هو -3.84% - لديه عرض متداول بقيمة USD 876.17M

أداء سعر Spunk (SPUNK) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Spunk مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Spunk مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Spunk مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Spunk مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -3.84% 30 يوم $ 0 -- 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Spunk (SPUNK)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Spunk: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.00199233$ 0.00199233 $ 0.00199233 24 ساعة مرتفع $ 0.00223532$ 0.00223532 $ 0.00223532 عالية طوال الوقت $ 0.00232762$ 0.00232762 $ 0.00232762 تغير السعر (1 ساعة) +0.65% تغير السعر (1يوم) -3.84% تغير السعر (7 أيام) --

معلومات سوق Spunk (SPUNK)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: