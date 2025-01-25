سعر SpritzMoon Crypto Token (SPRITZMOON)
سعر SpritzMoon Crypto Token (SPRITZMOON) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر SPRITZMOON مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق SpritzMoon Crypto Token الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 2.00
- تغيير سعر SpritzMoon Crypto Token خلال اليوم هو --
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر SpritzMoon Crypto Token مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر SpritzMoon Crypto Token مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر SpritzMoon Crypto Token مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر SpritzMoon Crypto Token مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|--
|30 يوم
|$ 0
|+2.40%
|60 يوم
|$ 0
|+26.77%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر SpritzMoon Crypto Token: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
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0.00%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
What is the project about? The Crypto of Spritz Lovers What makes your project unique? The only and original token of Spritz History of your project. Born in 15.6.21 What’s next for your project? totally defi project What can your token be used for? SpritzMoon Project have 3 goals: Community, Sociality and Utility Token 1. Create a Community within which to develop creating economic and social value 2. Sociality is one of the strengths of this Crypto, large part of the gains realized over time will be earmarked for concrete aid to the various associations related to the Spritz theme with a view to prevention. In addition Live Events will be organized for all Community members in the most Spritzosi locations of the moment 3. Allow all members of the community to use the token for Weekend Spritz with Friends in Community SpritzMoon Bar
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