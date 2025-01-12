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سعر Sprint Coin (SPRX) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 5.74K . يتم تحديث سعر SPRX مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Sprint Coin الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 3.12 - تغيير سعر Sprint Coin خلال اليوم هو +1.15% - لديه عرض متداول بقيمة USD 31.68M

أداء سعر Sprint Coin (SPRX) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Sprint Coin مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Sprint Coin مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Sprint Coin مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Sprint Coin مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 +1.15% 30 يوم $ 0 +17.62% 60 يوم $ 0 +68.71% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Sprint Coin (SPRX)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Sprint Coin: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0.03411607$ 0.03411607 $ 0.03411607 تغير السعر (1 ساعة) +0.76% تغير السعر (1يوم) +1.15% تغير السعر (7 أيام) +8.79%

معلومات سوق Sprint Coin (SPRX)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: