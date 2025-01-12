سعر Sprint Coin (SPRX)
سعر Sprint Coin (SPRX) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 5.74K. يتم تحديث سعر SPRX مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Sprint Coin الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 3.12
- تغيير سعر Sprint Coin خلال اليوم هو +1.15%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 31.68M
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خلال اليوم، كان سعر Sprint Coin مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Sprint Coin مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Sprint Coin مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Sprint Coin مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|+1.15%
|30 يوم
|$ 0
|+17.62%
|60 يوم
|$ 0
|+68.71%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Sprint Coin: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.76%
+1.15%
+8.79%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Sprint is a cryptocurrency based on a blockchain architecture that was designed to be ASIC and GPU resistant, completely decentralized and accessible for the regular people. We removed the need of specialized hardware and high electricity costs by implementing a CPU friendly mining algorithm (YesPower). You can run a miner on your pc on several cores without even noticing it in terms of performance.
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