سعر Sprink (SPRINK)
سعر Sprink (SPRINK) المباشر لليوم هو USD 0.04838448. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر SPRINK مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Sprink الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 2.27
- تغيير سعر Sprink خلال اليوم هو -0.05%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
احصل على تحديثات السعر في الوقت الفعلي لسعر SPRINK مقابل USD على MEXC. ابق على اطلاع بأحدث البيانات وتحليلات السوق. يعد هذا أمرًا ضروريًا لاتخاذ قرارات تداول ذكية في سوق العملات المشفرة سريعة الوتيرة. MEXC هي منصتك المفضلة للحصول على معلومات دقيقة عن سعر SPRINK.
خلال اليوم، كان سعر Sprink مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Sprink مقابل USD هو $ -0.0177158467 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Sprink مقابل USD هو $ -0.0001936637 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Sprink مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-0.05%
|30 يوم
|$ -0.0177158467
|-36.61%
|60 يوم
|$ -0.0001936637
|-0.40%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Sprink: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
--
-0.05%
-1.24%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Sprink, is a tech driven meal subscription platform which delivers affordable and hygienic daily meal to users doorstep at a pre-defined time and address. Sprink token is a utility ERC20 token on the Ethereum blockchain which allows users to participate directly in the SPRINK boxed meals business through a quarterly burn system funded by SPRINK revenues. In addition, it allows users to redeem their tokens for Sprink vouchers with discounts on their subscriptions, earn loyalty tokens via airdrops and get access to invite-only 'Sprink Club' with exclusive benefits.
MEXC هي بورصة رائدة للعملات المشفرة يثق بها أكثر من 10 ملايين مستخدم حول العالم. وهي تشتهر بأنها البورصة التي تضم أوسع مجموعة من التوكن وأسرع إدراج للتوكن، وأقل رسوم تداول في السوق. انضم إلى MEXC الآن لتجربة سيولة من الدرجة الأولى وأكثر الرسوم تنافسية في السوق!
تخضع أسعار العملات الرقمية لمخاطر السوق العالية وتقلبات الأسعار. يجب أن تستثمر في المشاريع والمنتجات التي تعرفها وحيث تفهم المخاطر التي تنطوي عليها. يجب أن تفكر مليًا في خبرتك الاستثمارية ووضعك المالي وأهدافك الاستثمارية وتحملك للمخاطر واستشارة مستشار مالي مستقل قبل القيام بأي استثمار. لا ينبغي تفسير هذه المواد على أنها نصيحة مالية. الأداء السابق ليس مؤشرًا موثوقًا للأداء المستقبلي. يمكن أن تنخفض قيمة استثمارك أو ترتفع ، وقد لا تسترد المبلغ الذي استثمرته. أنت وحدك المسؤول عن قرارات الاستثمار الخاصة بك. MEXC ليست مسؤولة عن أي خسائر قد تتكبدها. لمزيد من المعلومات ، يرجى الرجوع إلى شروط الاستخدام والتحذير من المخاطر. يرجى أيضًا ملاحظة أن البيانات المتعلقة بالعملة الرقمية المذكورة أعلاه والمقدمة هنا (مثل سعرها المباشر الحالي) تستند إلى مصادر جهات خارجية. يتم تقديمها لك على أساس "كما هي" ولأغراض إعلامية فقط ، دون تمثيل أو ضمان من أي نوع. الروابط المقدمة إلى مواقع الأطراف الثالثة لا تخضع أيضًا لسيطرة MEXC. MEXC ليست مسؤولة عن موثوقية ودقة مواقع الأطراف الثالثة ومحتوياتها.
|1 SPRINK إلى AUD
A$0.0764474784
|1 SPRINK إلى GBP
￡0.038707584
|1 SPRINK إلى EUR
€0.045965256
|1 SPRINK إلى USD
$0.04838448
|1 SPRINK إلى MYR
RM0.2114401776
|1 SPRINK إلى TRY
₺1.7244228672
|1 SPRINK إلى JPY
¥7.5494304144
|1 SPRINK إلى RUB
₽4.7276475408
|1 SPRINK إلى INR
₹4.1697744864
|1 SPRINK إلى IDR
Rp780.3947294544
|1 SPRINK إلى PHP
₱2.81839596
|1 SPRINK إلى EGP
￡E.2.43132012
|1 SPRINK إلى BRL
R$0.2859522768
|1 SPRINK إلى CAD
C$0.0691898064
|1 SPRINK إلى BDT
৳5.9024227152
|1 SPRINK إلى NGN
₦75.3651175824
|1 SPRINK إلى UAH
₴2.0282774016
|1 SPRINK إلى VES
Bs2.70953088
|1 SPRINK إلى PKR
Rs13.4736261456
|1 SPRINK إلى KZT
₸25.0694506224
|1 SPRINK إلى THB
฿1.6237831488
|1 SPRINK إلى TWD
NT$1.5841078752
|1 SPRINK إلى CHF
Fr0.043546032
|1 SPRINK إلى HKD
HK$0.3764312544
|1 SPRINK إلى MAD
.د.م0.4823932656