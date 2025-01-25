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سعر Spring Token (SPRING) المباشر لليوم هو USD 0.00301704 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر SPRING مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Spring Token الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 1.22K - تغيير سعر Spring Token خلال اليوم هو -4.51% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر Spring Token (SPRING) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Spring Token مقابل USD هو $ -0.000142682739150696 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Spring Token مقابل USD هو $ -0.0001847777 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Spring Token مقابل USD هو $ -0.0011235960 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Spring Token مقابل USD هو $ -0.000837610612419742 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.000142682739150696 -4.51% 30 يوم $ -0.0001847777 -6.12% 60 يوم $ -0.0011235960 -37.24% 90 يوم $ -0.000837610612419742 -21.72%

تحليل سعر Spring Token (SPRING)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Spring Token: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.0025805$ 0.0025805 $ 0.0025805 24 ساعة مرتفع $ 0.00320247$ 0.00320247 $ 0.00320247 عالية طوال الوقت $ 0.03531935$ 0.03531935 $ 0.03531935 تغير السعر (1 ساعة) -0.12% تغير السعر (1يوم) -4.51% تغير السعر (7 أيام) -0.57%

معلومات سوق Spring Token (SPRING)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: