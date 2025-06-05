سعر SpotWin (SPOTWIN)
سعر SpotWin (SPOTWIN) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 42.51K. يتم تحديث سعر SPOTWIN مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق SpotWin الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD --
- تغيير سعر SpotWin خلال اليوم هو -8.09%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 999.99M
احصل على تحديثات السعر في الوقت الفعلي لسعر SPOTWIN مقابل USD على MEXC. ابق على اطلاع بأحدث البيانات وتحليلات السوق. يعد هذا أمرًا ضروريًا لاتخاذ قرارات تداول ذكية في سوق العملات المشفرة سريعة الوتيرة. MEXC هي منصتك المفضلة للحصول على معلومات دقيقة عن سعر SPOTWIN.
خلال اليوم، كان سعر SpotWin مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر SpotWin مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر SpotWin مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر SpotWin مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-8.09%
|30 يوم
|$ 0
|--
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر SpotWin: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.55%
-8.09%
-21.85%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
yes/no trivia styled fantasy sports!
MEXC هي بورصة رائدة للعملات المشفرة يثق بها أكثر من 10 ملايين مستخدم حول العالم. وهي تشتهر بأنها البورصة التي تضم أوسع مجموعة من التوكن وأسرع إدراج للتوكن، وأقل رسوم تداول في السوق. انضم إلى MEXC الآن لتجربة سيولة من الدرجة الأولى وأكثر الرسوم تنافسية في السوق!
تخضع أسعار العملات الرقمية لمخاطر السوق العالية وتقلبات الأسعار. يجب أن تستثمر في المشاريع والمنتجات التي تعرفها وحيث تفهم المخاطر التي تنطوي عليها. يجب أن تفكر مليًا في خبرتك الاستثمارية ووضعك المالي وأهدافك الاستثمارية وتحملك للمخاطر واستشارة مستشار مالي مستقل قبل القيام بأي استثمار. لا ينبغي تفسير هذه المواد على أنها نصيحة مالية. الأداء السابق ليس مؤشرًا موثوقًا للأداء المستقبلي. يمكن أن تنخفض قيمة استثمارك أو ترتفع ، وقد لا تسترد المبلغ الذي استثمرته. أنت وحدك المسؤول عن قرارات الاستثمار الخاصة بك. MEXC ليست مسؤولة عن أي خسائر قد تتكبدها. لمزيد من المعلومات ، يرجى الرجوع إلى شروط الاستخدام والتحذير من المخاطر. يرجى أيضًا ملاحظة أن البيانات المتعلقة بالعملة الرقمية المذكورة أعلاه والمقدمة هنا (مثل سعرها المباشر الحالي) تستند إلى مصادر جهات خارجية. يتم تقديمها لك على أساس "كما هي" ولأغراض إعلامية فقط ، دون تمثيل أو ضمان من أي نوع. الروابط المقدمة إلى مواقع الأطراف الثالثة لا تخضع أيضًا لسيطرة MEXC. MEXC ليست مسؤولة عن موثوقية ودقة مواقع الأطراف الثالثة ومحتوياتها.
|1 SPOTWIN إلى VND
₫--
|1 SPOTWIN إلى AUD
A$--
|1 SPOTWIN إلى GBP
￡--
|1 SPOTWIN إلى EUR
€--
|1 SPOTWIN إلى USD
$--
|1 SPOTWIN إلى MYR
RM--
|1 SPOTWIN إلى TRY
₺--
|1 SPOTWIN إلى JPY
¥--
|1 SPOTWIN إلى RUB
₽--
|1 SPOTWIN إلى INR
₹--
|1 SPOTWIN إلى IDR
Rp--
|1 SPOTWIN إلى KRW
₩--
|1 SPOTWIN إلى PHP
₱--
|1 SPOTWIN إلى EGP
￡E.--
|1 SPOTWIN إلى BRL
R$--
|1 SPOTWIN إلى CAD
C$--
|1 SPOTWIN إلى BDT
৳--
|1 SPOTWIN إلى NGN
₦--
|1 SPOTWIN إلى UAH
₴--
|1 SPOTWIN إلى VES
Bs--
|1 SPOTWIN إلى PKR
Rs--
|1 SPOTWIN إلى KZT
₸--
|1 SPOTWIN إلى THB
฿--
|1 SPOTWIN إلى TWD
NT$--
|1 SPOTWIN إلى AED
د.إ--
|1 SPOTWIN إلى CHF
Fr--
|1 SPOTWIN إلى HKD
HK$--
|1 SPOTWIN إلى MAD
.د.م--
|1 SPOTWIN إلى MXN
$--