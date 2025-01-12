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سعر Spottie WiFi (WIFI) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 66.88K . يتم تحديث سعر WIFI مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Spottie WiFi الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 687.82 - تغيير سعر Spottie WiFi خلال اليوم هو -5.25% - لديه عرض متداول بقيمة USD 999.99M

أداء سعر Spottie WiFi (WIFI) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Spottie WiFi مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Spottie WiFi مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Spottie WiFi مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Spottie WiFi مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -5.25% 30 يوم $ 0 -29.38% 60 يوم $ 0 -40.16% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Spottie WiFi (WIFI)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Spottie WiFi: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0.00124253$ 0.00124253 $ 0.00124253 تغير السعر (1 ساعة) +0.32% تغير السعر (1يوم) -5.25% تغير السعر (7 أيام) -25.33%

معلومات سوق Spottie WiFi (WIFI)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: