سعر Spottie WiFi (WIFI)
سعر Spottie WiFi (WIFI) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 66.88K. يتم تحديث سعر WIFI مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Spottie WiFi الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 687.82
- تغيير سعر Spottie WiFi خلال اليوم هو -5.25%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 999.99M
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خلال اليوم، كان سعر Spottie WiFi مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Spottie WiFi مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Spottie WiFi مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Spottie WiFi مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-5.25%
|30 يوم
|$ 0
|-29.38%
|60 يوم
|$ 0
|-40.16%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Spottie WiFi: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.32%
-5.25%
-25.33%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
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