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سعر SPOT AI ($SPOT) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 34.41K . يتم تحديث سعر $SPOT مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق SPOT AI الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 2.78K - تغيير سعر SPOT AI خلال اليوم هو -7.84% - لديه عرض متداول بقيمة USD 10.00B

أداء سعر SPOT AI ($SPOT) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر SPOT AI مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر SPOT AI مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر SPOT AI مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر SPOT AI مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -7.84% 30 يوم $ 0 -- 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر SPOT AI ($SPOT)

اكتشف أحدث تحليلات سعر SPOT AI: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0$ 0 $ 0 تغير السعر (1 ساعة) -1.16% تغير السعر (1يوم) -7.84% تغير السعر (7 أيام) --

معلومات سوق SPOT AI ($SPOT)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: