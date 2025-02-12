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سعر Spot (SPOT)

USD

مخطط سعر Spot (SPOT) المباشر

$1.35
$1.35$1.35
-1.20%(1D)

سعر Spot (SPOT) لليوم

سعر Spot (SPOT) المباشر لليوم هو USD 1.36. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر SPOT مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Spot الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 21.74K
- تغيير سعر Spot خلال اليوم هو -1.16%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

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أداء سعر Spot (SPOT) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Spot مقابل USD هو $ -0.016007456725819 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Spot مقابل USD هو $ +0.0776351920 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Spot مقابل USD هو $ -0.0224623040 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Spot مقابل USD هو $ +0.061515667963856 .

الفترةالتغيير (USD)التغيير (%)
اليوم$ -0.016007456725819-1.16%
30 يوم$ +0.0776351920+5.71%
60 يوم$ -0.0224623040-1.65%
90 يوم$ +0.061515667963856+4.74%

تحليل سعر Spot (SPOT)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Spot: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

$ 1.35
$ 1.35$ 1.35

$ 1.38
$ 1.38$ 1.38

$ 1.99
$ 1.99$ 1.99

-0.07%

-1.16%

+0.81%

معلومات سوق Spot (SPOT)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 21.74K
$ 21.74K$ 21.74K

0.00
0.00 0.00

ما هو Spot ( SPOT )

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يسأل الناس أيضًا: أسئلة أخرى حول Spot (SPOT)

إخلاء المسؤولية

تخضع أسعار العملات الرقمية لمخاطر السوق العالية وتقلبات الأسعار. يجب أن تستثمر في المشاريع والمنتجات التي تعرفها وحيث تفهم المخاطر التي تنطوي عليها. يجب أن تفكر مليًا في خبرتك الاستثمارية ووضعك المالي وأهدافك الاستثمارية وتحملك للمخاطر واستشارة مستشار مالي مستقل قبل القيام بأي استثمار. لا ينبغي تفسير هذه المواد على أنها نصيحة مالية. الأداء السابق ليس مؤشرًا موثوقًا للأداء المستقبلي. يمكن أن تنخفض قيمة استثمارك أو ترتفع ، وقد لا تسترد المبلغ الذي استثمرته. أنت وحدك المسؤول عن قرارات الاستثمار الخاصة بك. MEXC ليست مسؤولة عن أي خسائر قد تتكبدها. لمزيد من المعلومات ، يرجى الرجوع إلى شروط الاستخدام والتحذير من المخاطر. يرجى أيضًا ملاحظة أن البيانات المتعلقة بالعملة الرقمية المذكورة أعلاه والمقدمة هنا (مثل سعرها المباشر الحالي) تستند إلى مصادر جهات خارجية. يتم تقديمها لك على أساس "كما هي" ولأغراض إعلامية فقط ، دون تمثيل أو ضمان من أي نوع. الروابط المقدمة إلى مواقع الأطراف الثالثة لا تخضع أيضًا لسيطرة MEXC. MEXC ليست مسؤولة عن موثوقية ودقة مواقع الأطراف الثالثة ومحتوياتها.

عملة SPOT إلى العملات المحلية

1 SPOT إلى AUD
A$2.1488
1 SPOT إلى GBP
1.088
1 SPOT إلى EUR
1.3056
1 SPOT إلى USD
$1.36
1 SPOT إلى MYR
RM6.0656
1 SPOT إلى TRY
49.0144
1 SPOT إلى JPY
¥207.3728
1 SPOT إلى RUB
131.2264
1 SPOT إلى INR
118.0344
1 SPOT إلى IDR
Rp22,295.0784
1 SPOT إلى PHP
79.1112
1 SPOT إلى EGP
￡E.68.5984
1 SPOT إلى BRL
R$7.8336
1 SPOT إلى CAD
C$1.9312
1 SPOT إلى BDT
165.1856
1 SPOT إلى NGN
2,045.1
1 SPOT إلى UAH
56.6984
1 SPOT إلى VES
Bs81.6
1 SPOT إلى PKR
Rs379.4536
1 SPOT إلى KZT
688.2552
1 SPOT إلى THB
฿46.308
1 SPOT إلى TWD
NT$44.6352
1 SPOT إلى CHF
Fr1.2376
1 SPOT إلى HKD
HK$10.5944
1 SPOT إلى MAD
.د.م13.6544