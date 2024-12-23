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سعر SportsIcon ($ICONS) المباشر لليوم هو USD 0.00906422 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 249.46K . يتم تحديث سعر $ICONS مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق SportsIcon الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 135.71 - تغيير سعر SportsIcon خلال اليوم هو -5.89% - لديه عرض متداول بقيمة USD 27.52M

أداء سعر SportsIcon ($ICONS) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر SportsIcon مقابل USD هو $ -0.000567396036248908 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر SportsIcon مقابل USD هو $ -0.0000778979 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر SportsIcon مقابل USD هو $ -0.0052863845 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر SportsIcon مقابل USD هو $ -0.015527800638451863 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.000567396036248908 -5.89% 30 يوم $ -0.0000778979 -0.85% 60 يوم $ -0.0052863845 -58.32% 90 يوم $ -0.015527800638451863 -63.14%

تحليل سعر SportsIcon ($ICONS)

اكتشف أحدث تحليلات سعر SportsIcon: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.00903503$ 0.00903503 $ 0.00903503 24 ساعة مرتفع $ 0.01059207$ 0.01059207 $ 0.01059207 عالية طوال الوقت $ 5.2$ 5.2 $ 5.2 تغير السعر (1 ساعة) -- تغير السعر (1يوم) -5.89% تغير السعر (7 أيام) -3.15%

معلومات سوق SportsIcon ($ICONS)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: