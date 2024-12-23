سعر SportsIcon ($ICONS)
سعر SportsIcon ($ICONS) المباشر لليوم هو USD 0.00906422. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 249.46K. يتم تحديث سعر $ICONS مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق SportsIcon الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 135.71
- تغيير سعر SportsIcon خلال اليوم هو -5.89%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 27.52M
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خلال اليوم، كان سعر SportsIcon مقابل USD هو $ -0.000567396036248908 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر SportsIcon مقابل USD هو $ -0.0000778979 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر SportsIcon مقابل USD هو $ -0.0052863845 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر SportsIcon مقابل USD هو $ -0.015527800638451863 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.000567396036248908
|-5.89%
|30 يوم
|$ -0.0000778979
|-0.85%
|60 يوم
|$ -0.0052863845
|-58.32%
|90 يوم
|$ -0.015527800638451863
|-63.14%
اكتشف أحدث تحليلات سعر SportsIcon: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
--
-5.89%
-3.15%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
NFTs with the greatest sports people of all time.SportsIcon aim to bridge the gap between sport icons and their fans and assist the expression of athletes through immersive NFT videos and art, moments of their life and career that made them the Icons they became.
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