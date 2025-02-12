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سعر Sports PIE (PIE) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر PIE مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Sports PIE الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 446.32 - تغيير سعر Sports PIE خلال اليوم هو +3.27% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر Sports PIE (PIE) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Sports PIE مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Sports PIE مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Sports PIE مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Sports PIE مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 +3.27% 30 يوم $ 0 -10.44% 60 يوم $ 0 -56.30% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Sports PIE (PIE)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Sports PIE: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0.00107032$ 0.00107032 $ 0.00107032 عالية طوال الوقت $ 0.03599687$ 0.03599687 $ 0.03599687 تغير السعر (1 ساعة) +0.01% تغير السعر (1يوم) +3.27% تغير السعر (7 أيام) +20.48%

معلومات سوق Sports PIE (PIE)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: