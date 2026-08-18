سعر Sports Brackets اليوم

السعر المباشر لمشروع Sports Brackets (BRACKETS) اليوم هو $ 0، مع تغير بنسبة 7.56% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل BRACKETS الحالي إلى USD هو $ 0 لكل BRACKETS.

يحتل Sports Brackets حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 165,659، مع عرض متداول قدره 998.79M BRACKETS. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول BRACKETS بين $ 0 (أدنى) و$ 0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك BRACKETS بمقدار +0.09% خلال الساعة الماضية و+19.80% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 1.47K.

معلومات سوق Sports Brackets (BRACKETS)

القيمة السوقية $ 165.66K$ 165.66K $ 165.66K الحجم (24 ساعة) $ 1.47K$ 1.47K $ 1.47K القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 165.66K$ 165.66K $ 165.66K إمداد دورة التداول 998.79M 998.79M 998.79M إجمالي العرض 998,786,025.2853843 998,786,025.2853843 998,786,025.2853843

القيمة السوقية الحالية لـ Sports Brackets هي $ 165.66K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 1.47K. العرض المتداول لـ BRACKETS يبلغ 998.79M، مع إجمالي عرض 998786025.2853843. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 165.66K.