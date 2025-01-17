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سعر Sports Bet (SBET) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 30.32K . يتم تحديث سعر SBET مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Sports Bet الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 6.47K - تغيير سعر Sports Bet خلال اليوم هو -0.00% - لديه عرض متداول بقيمة USD 826.92M

أداء سعر Sports Bet (SBET) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Sports Bet مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Sports Bet مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Sports Bet مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Sports Bet مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -0.00% 30 يوم $ 0 +0.05% 60 يوم $ 0 -0.03% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Sports Bet (SBET)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Sports Bet: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0.00606519$ 0.00606519 $ 0.00606519 تغير السعر (1 ساعة) -0.00% تغير السعر (1يوم) -0.00% تغير السعر (7 أيام) -0.00%

معلومات سوق Sports Bet (SBET)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: