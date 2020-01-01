توكنوميكس Sports Analyst AI (SPORT) اكتشف الرؤى الرئيسية حول Sports Analyst AI (SPORT)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات Sports Analyst AI (SPORT) Staicy Sport is an AI Agent created within the Creator.Bid ecosystem. Staicy is a cutting-edge AI model providing you with hyper-accurate insights, commentary & predictions on your favorite sporting events! The sports betting industry has seen exponential growth in recent years, fueled by the rise of online betting platforms and increased accessibility. Despite this growth, many traditional betting models remain opaque, relying heavily on subjective analysis and outdated systems. AI Agent Staicy Sport addresses these challenges by introducing an innovative, AI-driven approach to sports betting. الموقع الرسمي: https://staicy.ai/ الوثيقة البيضاء: https://staicysport.gitbook.io/staicysport اشتر SPORT الآن!

توكنوميكس Sports Analyst AI (SPORT) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار Sports Analyst AI (SPORT)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 781.91K $ 781.91K $ 781.91K إجمالي العرض: $ 21.00M $ 21.00M $ 21.00M العرض المتداول: $ 20.82M $ 20.82M $ 20.82M القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 788.71K $ 788.71K $ 788.71K أعلى مستوى على الإطلاق: $ 0.06956 $ 0.06956 $ 0.06956 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0.02445018 $ 0.02445018 $ 0.02445018 السعر الحالي: $ 0.03755745 $ 0.03755745 $ 0.03755745 معرفة المزيد عن سعر Sports Analyst AI (SPORT)

توكنوميكس Sports Analyst AI (SPORT): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس Sports Analyst AI (SPORT) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن SPORT التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن SPORT التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس SPORT، استكشف السعر المباشر لتوكن SPORT!

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