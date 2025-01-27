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سعر Sports Analyst AI (SPORT) المباشر لليوم هو USD 0.04413912 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 411.80K . يتم تحديث سعر SPORT مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Sports Analyst AI الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 4.20K - تغيير سعر Sports Analyst AI خلال اليوم هو -17.56% - لديه عرض متداول بقيمة USD 9.33M

أداء سعر Sports Analyst AI (SPORT) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Sports Analyst AI مقابل USD هو $ -0.00940511963753938 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Sports Analyst AI مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Sports Analyst AI مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Sports Analyst AI مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.00940511963753938 -17.56% 30 يوم $ 0 -- 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Sports Analyst AI (SPORT)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Sports Analyst AI: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.04467839$ 0.04467839 $ 0.04467839 24 ساعة مرتفع $ 0.053575$ 0.053575 $ 0.053575 عالية طوال الوقت $ 0.059682$ 0.059682 $ 0.059682 تغير السعر (1 ساعة) -1.60% تغير السعر (1يوم) -17.56% تغير السعر (7 أيام) --

معلومات سوق Sports Analyst AI (SPORT)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: