توكنوميكس Sport Bettor AI (ZEBRO) اكتشف الرؤى الرئيسية حول Sport Bettor AI (ZEBRO)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات Sport Bettor AI (ZEBRO) Sport Bettor AI is a virtual agent built on the virtual stack. The agent makes predictions on Twitter using G.A.M.E., from sports data sets. $ZEBRO is the token. Zebro predictions currently focuses on major sports. The Sports Bettor AI agent launched in November 2024 and is now in the sentient category on Virtual protocol. To request sports predictions, simply tag ZebroAI account on twitter with the game and prediction request. الموقع الرسمي: https://app.virtuals.io/virtuals/4065 اشتر ZEBRO الآن!

توكنوميكس Sport Bettor AI (ZEBRO) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار Sport Bettor AI (ZEBRO)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 89.69K $ 89.69K $ 89.69K إجمالي العرض: $ 999.24M $ 999.24M $ 999.24M العرض المتداول: $ 999.24M $ 999.24M $ 999.24M القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 89.69K $ 89.69K $ 89.69K أعلى مستوى على الإطلاق: $ 0 $ 0 $ 0 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0 $ 0 $ 0 السعر الحالي: $ 0 $ 0 $ 0 معرفة المزيد عن سعر Sport Bettor AI (ZEBRO)

توكنوميكس Sport Bettor AI (ZEBRO): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس Sport Bettor AI (ZEBRO) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن ZEBRO التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن ZEBRO التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس ZEBRO، استكشف السعر المباشر لتوكن ZEBRO!

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