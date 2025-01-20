سعر Sport Bettor AI (ZEBRO)
سعر Sport Bettor AI (ZEBRO) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 158.45K. يتم تحديث سعر ZEBRO مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Sport Bettor AI الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 1.00K
- تغيير سعر Sport Bettor AI خلال اليوم هو -13.40%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 999.24M
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خلال اليوم، كان سعر Sport Bettor AI مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Sport Bettor AI مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Sport Bettor AI مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Sport Bettor AI مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-13.40%
|30 يوم
|$ 0
|--
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Sport Bettor AI: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-5.22%
-13.40%
--
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Sport Bettor AI is a virtual agent built on the virtual stack. The agent makes predictions on Twitter using G.A.M.E., from sports data sets. $ZEBRO is the token. Zebro predictions currently focuses on major sports. The Sports Bettor AI agent launched in November 2024 and is now in the sentient category on Virtual protocol. To request sports predictions, simply tag ZebroAI account on twitter with the game and prediction request.
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