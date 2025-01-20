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سعر Sport Bettor AI (ZEBRO) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 158.45K . يتم تحديث سعر ZEBRO مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Sport Bettor AI الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 1.00K - تغيير سعر Sport Bettor AI خلال اليوم هو -13.40% - لديه عرض متداول بقيمة USD 999.24M

أداء سعر Sport Bettor AI (ZEBRO) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Sport Bettor AI مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Sport Bettor AI مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Sport Bettor AI مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Sport Bettor AI مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -13.40% 30 يوم $ 0 -- 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Sport Bettor AI (ZEBRO)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Sport Bettor AI: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0$ 0 $ 0 تغير السعر (1 ساعة) -5.22% تغير السعر (1يوم) -13.40% تغير السعر (7 أيام) --

معلومات سوق Sport Bettor AI (ZEBRO)

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