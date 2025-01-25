سعر SporkDAO (SPORK)
سعر SporkDAO (SPORK) المباشر لليوم هو USD 0.01048992. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر SPORK مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق SporkDAO الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 262.02
- تغيير سعر SporkDAO خلال اليوم هو +3.28%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
احصل على تحديثات السعر في الوقت الفعلي لسعر SPORK مقابل USD على MEXC. ابق على اطلاع بأحدث البيانات وتحليلات السوق. يعد هذا أمرًا ضروريًا لاتخاذ قرارات تداول ذكية في سوق العملات المشفرة سريعة الوتيرة. MEXC هي منصتك المفضلة للحصول على معلومات دقيقة عن سعر SPORK.
خلال اليوم، كان سعر SporkDAO مقابل USD هو $ +0.0003329 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر SporkDAO مقابل USD هو $ -0.0006399050 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر SporkDAO مقابل USD هو $ -0.0020972213 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر SporkDAO مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ +0.0003329
|+3.28%
|30 يوم
|$ -0.0006399050
|-6.10%
|60 يوم
|$ -0.0020972213
|-19.99%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر SporkDAO: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.31%
+3.28%
-19.01%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
SporkDAO represents the final leg of the journey towards transitioning ETHDenver to a community owned ecosystem. SporkDAO is a member-owned community. $SPORK holders direct the community's events, investments, and interests.
MEXC هي بورصة رائدة للعملات المشفرة يثق بها أكثر من 10 ملايين مستخدم حول العالم. وهي تشتهر بأنها البورصة التي تضم أوسع مجموعة من التوكن وأسرع إدراج للتوكن، وأقل رسوم تداول في السوق. انضم إلى MEXC الآن لتجربة سيولة من الدرجة الأولى وأكثر الرسوم تنافسية في السوق!
تخضع أسعار العملات الرقمية لمخاطر السوق العالية وتقلبات الأسعار. يجب أن تستثمر في المشاريع والمنتجات التي تعرفها وحيث تفهم المخاطر التي تنطوي عليها. يجب أن تفكر مليًا في خبرتك الاستثمارية ووضعك المالي وأهدافك الاستثمارية وتحملك للمخاطر واستشارة مستشار مالي مستقل قبل القيام بأي استثمار. لا ينبغي تفسير هذه المواد على أنها نصيحة مالية. الأداء السابق ليس مؤشرًا موثوقًا للأداء المستقبلي. يمكن أن تنخفض قيمة استثمارك أو ترتفع ، وقد لا تسترد المبلغ الذي استثمرته. أنت وحدك المسؤول عن قرارات الاستثمار الخاصة بك. MEXC ليست مسؤولة عن أي خسائر قد تتكبدها. لمزيد من المعلومات ، يرجى الرجوع إلى شروط الاستخدام والتحذير من المخاطر. يرجى أيضًا ملاحظة أن البيانات المتعلقة بالعملة الرقمية المذكورة أعلاه والمقدمة هنا (مثل سعرها المباشر الحالي) تستند إلى مصادر جهات خارجية. يتم تقديمها لك على أساس "كما هي" ولأغراض إعلامية فقط ، دون تمثيل أو ضمان من أي نوع. الروابط المقدمة إلى مواقع الأطراف الثالثة لا تخضع أيضًا لسيطرة MEXC. MEXC ليست مسؤولة عن موثوقية ودقة مواقع الأطراف الثالثة ومحتوياتها.
|1 SPORK إلى AUD
A$0.0165740736
|1 SPORK إلى GBP
￡0.008391936
|1 SPORK إلى EUR
€0.009965424
|1 SPORK إلى USD
$0.01048992
|1 SPORK إلى MYR
RM0.0458409504
|1 SPORK إلى TRY
₺0.3738607488
|1 SPORK إلى JPY
¥1.6367422176
|1 SPORK إلى RUB
₽1.0249700832
|1 SPORK إلى INR
₹0.9040213056
|1 SPORK إلى IDR
Rp169.1922343776
|1 SPORK إلى PHP
₱0.61103784
|1 SPORK إلى EGP
￡E.0.52711848
|1 SPORK إلى BRL
R$0.0619954272
|1 SPORK إلى CAD
C$0.0150005856
|1 SPORK إلى BDT
৳1.2796653408
|1 SPORK إلى NGN
₦16.3394140896
|1 SPORK إلى UAH
₴0.4397374464
|1 SPORK إلى VES
Bs0.58743552
|1 SPORK إلى PKR
Rs2.9211280224
|1 SPORK إلى KZT
₸5.4351422496
|1 SPORK إلى THB
฿0.3520417152
|1 SPORK إلى TWD
NT$0.3434399808
|1 SPORK إلى CHF
Fr0.009440928
|1 SPORK إلى HKD
HK$0.0816115776
|1 SPORK إلى MAD
.د.م0.1045845024