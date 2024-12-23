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سعر Spool (SPOOL) المباشر لليوم هو USD 0.058031 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 2.30M . يتم تحديث سعر SPOOL مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Spool الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 39.79 - تغيير سعر Spool خلال اليوم هو -0.01% - لديه عرض متداول بقيمة USD 39.67M

أداء سعر Spool (SPOOL) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Spool مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Spool مقابل USD هو $ -0.0428448443 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Spool مقابل USD هو $ -0.0430493514 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Spool مقابل USD هو $ -0.0966521599866962 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -0.01% 30 يوم $ -0.0428448443 -73.83% 60 يوم $ -0.0430493514 -74.18% 90 يوم $ -0.0966521599866962 -62.48%

تحليل سعر Spool (SPOOL)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Spool: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.057972$ 0.057972 $ 0.057972 24 ساعة مرتفع $ 0.058085$ 0.058085 $ 0.058085 عالية طوال الوقت $ 8.2$ 8.2 $ 8.2 تغير السعر (1 ساعة) -- تغير السعر (1يوم) -0.01% تغير السعر (7 أيام) -61.23%

معلومات سوق Spool (SPOOL)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: