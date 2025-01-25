سعر Spooky The Phantom (SPOOKY)
سعر Spooky The Phantom (SPOOKY) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر SPOOKY مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Spooky The Phantom الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 1.12K
- تغيير سعر Spooky The Phantom خلال اليوم هو +2.74%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
احصل على تحديثات السعر في الوقت الفعلي لسعر SPOOKY مقابل USD على MEXC. ابق على اطلاع بأحدث البيانات وتحليلات السوق. يعد هذا أمرًا ضروريًا لاتخاذ قرارات تداول ذكية في سوق العملات المشفرة سريعة الوتيرة. MEXC هي منصتك المفضلة للحصول على معلومات دقيقة عن سعر SPOOKY.
خلال اليوم، كان سعر Spooky The Phantom مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Spooky The Phantom مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Spooky The Phantom مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Spooky The Phantom مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|+2.74%
|30 يوم
|$ 0
|-11.33%
|60 يوم
|$ 0
|-23.31%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Spooky The Phantom: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.32%
+2.74%
+3.70%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Spooky The Phantom $SPOOKY BOOO! Get ready to scare the ghost of the Bears past with Spooky The Phantom, now haunting the Phantom network! This spooktacular token is here to bring back the bull and that's no BULL! Meet Spooky, the mischievous twin of Phantom, haunting the Solana blockchain. He’s here to take over Solana meme season, don't ghost SPOOKY ;)
MEXC هي بورصة رائدة للعملات المشفرة يثق بها أكثر من 10 ملايين مستخدم حول العالم. وهي تشتهر بأنها البورصة التي تضم أوسع مجموعة من التوكن وأسرع إدراج للتوكن، وأقل رسوم تداول في السوق. انضم إلى MEXC الآن لتجربة سيولة من الدرجة الأولى وأكثر الرسوم تنافسية في السوق!
تخضع أسعار العملات الرقمية لمخاطر السوق العالية وتقلبات الأسعار. يجب أن تستثمر في المشاريع والمنتجات التي تعرفها وحيث تفهم المخاطر التي تنطوي عليها. يجب أن تفكر مليًا في خبرتك الاستثمارية ووضعك المالي وأهدافك الاستثمارية وتحملك للمخاطر واستشارة مستشار مالي مستقل قبل القيام بأي استثمار. لا ينبغي تفسير هذه المواد على أنها نصيحة مالية. الأداء السابق ليس مؤشرًا موثوقًا للأداء المستقبلي. يمكن أن تنخفض قيمة استثمارك أو ترتفع ، وقد لا تسترد المبلغ الذي استثمرته. أنت وحدك المسؤول عن قرارات الاستثمار الخاصة بك. MEXC ليست مسؤولة عن أي خسائر قد تتكبدها. لمزيد من المعلومات ، يرجى الرجوع إلى شروط الاستخدام والتحذير من المخاطر. يرجى أيضًا ملاحظة أن البيانات المتعلقة بالعملة الرقمية المذكورة أعلاه والمقدمة هنا (مثل سعرها المباشر الحالي) تستند إلى مصادر جهات خارجية. يتم تقديمها لك على أساس "كما هي" ولأغراض إعلامية فقط ، دون تمثيل أو ضمان من أي نوع. الروابط المقدمة إلى مواقع الأطراف الثالثة لا تخضع أيضًا لسيطرة MEXC. MEXC ليست مسؤولة عن موثوقية ودقة مواقع الأطراف الثالثة ومحتوياتها.
|1 SPOOKY إلى AUD
A$--
|1 SPOOKY إلى GBP
￡--
|1 SPOOKY إلى EUR
€--
|1 SPOOKY إلى USD
$--
|1 SPOOKY إلى MYR
RM--
|1 SPOOKY إلى TRY
₺--
|1 SPOOKY إلى JPY
¥--
|1 SPOOKY إلى RUB
₽--
|1 SPOOKY إلى INR
₹--
|1 SPOOKY إلى IDR
Rp--
|1 SPOOKY إلى PHP
₱--
|1 SPOOKY إلى EGP
￡E.--
|1 SPOOKY إلى BRL
R$--
|1 SPOOKY إلى CAD
C$--
|1 SPOOKY إلى BDT
৳--
|1 SPOOKY إلى NGN
₦--
|1 SPOOKY إلى UAH
₴--
|1 SPOOKY إلى VES
Bs--
|1 SPOOKY إلى PKR
Rs--
|1 SPOOKY إلى KZT
₸--
|1 SPOOKY إلى THB
฿--
|1 SPOOKY إلى TWD
NT$--
|1 SPOOKY إلى CHF
Fr--
|1 SPOOKY إلى HKD
HK$--
|1 SPOOKY إلى MAD
.د.م--