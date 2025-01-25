سعر Spoofify (SPOOF)
سعر Spoofify (SPOOF) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر SPOOF مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Spoofify الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 168.75
- تغيير سعر Spoofify خلال اليوم هو --
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر Spoofify مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Spoofify مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Spoofify مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Spoofify مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|--
|30 يوم
|$ 0
|+4.08%
|60 يوم
|$ 0
|-12.77%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Spoofify: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
--
--
+9.61%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Spoof is sound money
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