سعر Splo (SPLO)
سعر Splo (SPLO) المباشر لليوم هو USD 0.00001006. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر SPLO مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Splo الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 553.57
- تغيير سعر Splo خلال اليوم هو --
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر Splo مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Splo مقابل USD هو $ -0.0000042409 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Splo مقابل USD هو $ -0.0000064607 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Splo مقابل USD هو $ -0.000007249975621813633 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|--
|30 يوم
|$ -0.0000042409
|-42.15%
|60 يوم
|$ -0.0000064607
|-64.22%
|90 يوم
|$ -0.000007249975621813633
|-41.88%
اكتشف أحدث تحليلات سعر Splo: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
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-21.21%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Splo, the degenerate tadpole, is a reckless little creature with a love for gambling. Always swimming through chaos, he's obsessed with the thrill of betting and drinks the infamous sui water for fun. Splo lives for the rush, His tiny form might look harmless, but behind those wide eyes lies a wild heart ready to go all-in.
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€0.0000096576
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$0.00001006
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RM0.0000446664
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₺0.0003609528
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¥0.0015227822
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₽0.0009749146
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₹0.0008830668
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Rp0.1649180064
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₱0.0005836812
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￡E.0.0005057162
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R$0.000058348
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C$0.0000142852
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৳0.0012275212
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₴0.0004171882
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Bs0.0006036
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Rs0.0028076454
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