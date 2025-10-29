سعر Splash Token المباشر اليوم هو 0.0004438 USD. تتبع تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي SPLASH إلى USD تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي، والمخططات الحية، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد. استكشف اتجاه السعر SPLASH بسهولة على موقع MEXC الآن.سعر Splash Token المباشر اليوم هو 0.0004438 USD. تتبع تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي SPLASH إلى USD تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي، والمخططات الحية، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد. استكشف اتجاه السعر SPLASH بسهولة على موقع MEXC الآن.

شعار Splash Token

سعر Splash Token (SPLASH)

غير مدرج

السعر المباشر لـ 1 SPLASH إلى USD:

$0.0004438
$0.0004438
0.00%1D
يتم الحصول على بيانات التوكن هذه من أطراف ثالثة.
USD
مخطط أسعار Splash Token (SPLASH) المباشر
آخر تحديث للصفحة: 2025-10-29 18:14:46 (UTC+8)

معلومات سعر Splash Token (SPLASH) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة:
$ 0
$ 0
24 ساعة منخفض
$ 0
$ 0
24 ساعة مرتفع

$ 0
$ 0

$ 0
$ 0

$ 0.0063972
$ 0.0063972

$ 0.00044358
$ 0.00044358

--

--

0.00%

0.00%

سعر Splash Token (SPLASH) في الوقت الحقيقي هو $0.0004438. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول SPLASH بين أدنى سعر $ 0 وأعلى سعر $ 0، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـSPLASH على الإطلاق هو $ 0.0063972، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 0.00044358.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير SPLASH -- على مدار الساعة الماضية، -- على مدار 24 ساعة، و 0.00% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق Splash Token (SPLASH)

$ 410.52K
$ 410.52K

--
----

$ 443.81K
$ 443.81K

925.00M
925.00M

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0

القيمة السوقية الحالية لـ Splash Token هي $ 410.52K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ SPLASH يبلغ 925.00M، مع إجمالي عرض 1000000000.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 443.81K.

سجل سعر Splash Token (SPLASH) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Splash Token مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Splash Token مقابل USD هو $ -0.0000283232 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Splash Token مقابل USD هو $ -0.0000482752 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Splash Token مقابل USD هو $ 0 .

الفترةالتغيير (USD)التغيير (%)
اليوم$ 0--
30 يوم$ -0.0000283232-6.38%
60 يوم$ -0.0000482752-10.87%
90 يوم$ 0--

ما هو Splash Token ( SPLASH )

$SPLASH is a tap-to-earn gaming token on TON (The Open Network), developed by P00LS Games, a Web3 gaming publisher on Telegram. It is designed to reward players for in-game engagement, referrals, and ecosystem participation. Players earn $SPLASH through gameplay and can stake their tokens for additional rewards, increasing their airdrop multipliers and potential future earnings.

The token is distributed through a structured airdrop system spanning four phases over six months, with staking and liquidity incentives driving long-term value. $SPLASH also integrates farming on STON.fi, allowing users to provide liquidity and earn rewards. As the primary token for casual gaming within P00LS Games, it will serve as a foundational asset for future gaming tokens and reward mechanisms.

$SPLASH is tradable on decentralized and centralized exchanges (as of 3/7), with STON.fi and MEXC being the first official trading venues. The project emphasizes fair distribution, transparency, and sustainable token utility within the broader P00LS Games ecosystem.

MEXC هي بورصة رائدة للعملات المشفرة يثق بها أكثر من 10 ملايين مستخدم حول العالم.

توقعات سعر Splash Token (USD)

كم ستكون قيمة Splash Token (SPLASH) بقيمة USD غدًا، أو الأسبوع القادم، أو الشهر القادم؟ ما هي قيمة أصولك Splash Token (SPLASH) في عام 2025 أو 2026 أو 2027 أو 2028 - أو حتى بعد 10 أو 20 عامًا من الآن؟ استخدم أداة توقعات الأسعار الخاصة بنا لاستكشاف كل من توقعات الصفقات القصيرة والطويلة Splash Token.

تحقق الآن من توقعات سعر Splash Token!

عملة SPLASH إلى العملات المحلية

توكنوميكس Splash Token (SPLASH)

يمكن أن يوفر فهم توكنوميكس Splash Token (SPLASH) رؤية أعمق لقيمتها على المدى الطويل وإمكانات نموها. من كيفية توزيع التوكنات إلى كيفية إدارة العرض، تكشف توكنوميكس عن الهيكل الأساسي لاقتصاد المشروع. تعرف على توكنوميكس SPLASH والتوكن الشاملة الآن!

يسأل الناس أيضًا: أسئلة أخرى حول Splash Token (SPLASH)

كم يساوي Splash Token (SPLASH) اليوم؟
سعر SPLASH المباشر في USD هو USD 0.0004438، يتم تحديثه في الوقت الحقيقي مع أحدث بيانات السوق.
ما هو سعر SPLASH إلى USD الحالي؟
سعر SPLASH إلى USD الحالي هو $ 0.0004438. راجع MEXC تحويل لتحويل التوكن بدقة.
ما هي القيمة السوقية لـ Splash Token ؟
القيمة السوقية لعملة SPLASH هي $ 410.52K USD. القيمة السوقية = السعر الحالي × المعروض المتداول. تشير إلى القيمة السوقية الإجمالية للعملة وترتيبها.
ما هو العرض المتداول لتوكن SPLASH؟
العرض المتداول لتوكن SPLASH هو 925.00M USD.
ما هو أعلى سعر على الإطلاق (ATH) لـ SPLASH؟
حقق SPLASH سعرًا قياسيًا قدره 0.0063972 USD.
ما هو أدنى سعر على الإطلاق (ATL) لـ SPLASH؟
أدنى سعر على الإطلاق لعملة USD بلغ 0.00044358 SPLASH.
ما هو حجم تداول SPLASH؟
حجم تداول SPLASH المباشر على مدار 24 ساعة هو -- USD.
هل سترتفع SPLASH هذا العام؟
قد يرتفع SPLASH هذا العام تبعًا لظروف السوق وتطورات المشاريع. اطلع على توقعات سعر SPLASH لمزيد من التحليل المتعمق.
آخر تحديث للصفحة: 2025-10-29 18:14:46 (UTC+8)

إخلاء المسؤولية

تخضع أسعار العملات الرقمية لمخاطر السوق العالية وتقلبات الأسعار. يجب أن تستثمر في المشاريع والمنتجات التي تعرفها وحيث تفهم المخاطر التي تنطوي عليها. يجب أن تفكر مليًا في خبرتك الاستثمارية ووضعك المالي وأهدافك الاستثمارية وتحملك للمخاطر واستشارة مستشار مالي مستقل قبل القيام بأي استثمار. لا ينبغي تفسير هذه المواد على أنها نصيحة مالية. الأداء السابق ليس مؤشرًا موثوقًا للأداء المستقبلي. يمكن أن تنخفض قيمة استثمارك أو ترتفع ، وقد لا تسترد المبلغ الذي استثمرته. أنت وحدك المسؤول عن قرارات الاستثمار الخاصة بك. MEXC ليست مسؤولة عن أي خسائر قد تتكبدها. لمزيد من المعلومات ، يرجى الرجوع إلى شروط الاستخدام والتحذير من المخاطر. يرجى أيضًا ملاحظة أن البيانات المتعلقة بالعملة الرقمية المذكورة أعلاه والمقدمة هنا (مثل سعرها المباشر الحالي) تستند إلى مصادر جهات خارجية. يتم تقديمها لك على أساس "كما هي" ولأغراض إعلامية فقط ، دون تمثيل أو ضمان من أي نوع. الروابط المقدمة إلى مواقع الأطراف الثالثة لا تخضع أيضًا لسيطرة MEXC. MEXC ليست مسؤولة عن موثوقية ودقة مواقع الأطراف الثالثة ومحتوياتها.

$112,908.95

$3,993.81

$0.03997

$194.13

$3.1850

$3,993.81

$112,908.95

$194.13

$2.6514

$0.19359

