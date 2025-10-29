معلومات سعر Splash Token (SPLASH) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة: $ 0 $ 0 $ 0 24 ساعة منخفض $ 0 $ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع 24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0.0063972$ 0.0063972 $ 0.0063972 أدنى سعر $ 0.00044358$ 0.00044358 $ 0.00044358 تغير السعر (1 ساعة) -- تغير السعر (1يوم) -- تغير السعر (7 أيام) 0.00% تغير السعر (7 أيام) 0.00%

سعر Splash Token (SPLASH) في الوقت الحقيقي هو $0.0004438. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول SPLASH بين أدنى سعر $ 0 وأعلى سعر $ 0، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـSPLASH على الإطلاق هو $ 0.0063972، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 0.00044358.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير SPLASH -- على مدار الساعة الماضية، -- على مدار 24 ساعة، و 0.00% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق Splash Token (SPLASH)

القيمة السوقية $ 410.52K$ 410.52K $ 410.52K الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 443.81K$ 443.81K $ 443.81K إمداد دورة التداول 925.00M 925.00M 925.00M إجمالي العرض 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

القيمة السوقية الحالية لـ Splash Token هي $ 410.52K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ SPLASH يبلغ 925.00M، مع إجمالي عرض 1000000000.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 443.81K.