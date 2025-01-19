سعر SPLASH AI (SPLASH)
سعر SPLASH AI (SPLASH) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 272.05K. يتم تحديث سعر SPLASH مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق SPLASH AI الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 2.72K
- تغيير سعر SPLASH AI خلال اليوم هو -5.55%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 1.00B
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خلال اليوم، كان سعر SPLASH AI مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر SPLASH AI مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر SPLASH AI مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر SPLASH AI مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-5.55%
|30 يوم
|$ 0
|--
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر SPLASH AI: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+1.24%
-5.55%
-50.97%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Splash AI combines the strengths of AI-powered crypto analyst (@aixbt_agent) and investment DAO management (@Vader_AI_) while utilizing the innovative blockchain capabilities of the SUI Network. As the AIXBT of the SUI Network, SplashAI specializes in delivering crypto market intelligence, automating the tracking of market trends, interpreting data, and providing insights, narrative analysis, price data, and market trend predictions. As a financial agent akin to VaderAI, it will specialize in DAO asset management utilizing real-time market analysis to optimize investment strategies and build robust portfolios.
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