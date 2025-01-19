احصل على تحديثات السعر في الوقت الفعلي لسعر SPLASH مقابل USD على MEXC. ابق على اطلاع بأحدث البيانات وتحليلات السوق. يعد هذا أمرًا ضروريًا لاتخاذ قرارات تداول ذكية في سوق العملات المشفرة سريعة الوتيرة. MEXC هي منصتك المفضلة للحصول على معلومات دقيقة عن سعر SPLASH.

سعر SPLASH AI (SPLASH) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 272.05K . يتم تحديث سعر SPLASH مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق SPLASH AI الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 2.72K - تغيير سعر SPLASH AI خلال اليوم هو -5.55% - لديه عرض متداول بقيمة USD 1.00B

أداء سعر SPLASH AI (SPLASH) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر SPLASH AI مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر SPLASH AI مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر SPLASH AI مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر SPLASH AI مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -5.55% 30 يوم $ 0 -- 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر SPLASH AI (SPLASH)

اكتشف أحدث تحليلات سعر SPLASH AI: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0$ 0 $ 0 تغير السعر (1 ساعة) +1.24% تغير السعر (1يوم) -5.55% تغير السعر (7 أيام) -50.97%

معلومات سوق SPLASH AI (SPLASH)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: