سعر SpiritSwap (SPIRIT)
سعر SpiritSwap (SPIRIT) المباشر لليوم هو USD 0.00115877. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 678.60K. يتم تحديث سعر SPIRIT مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق SpiritSwap الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 2.74K
- تغيير سعر SpiritSwap خلال اليوم هو -3.55%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 584.99M
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خلال اليوم، كان سعر SpiritSwap مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر SpiritSwap مقابل USD هو $ -0.0003237983 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر SpiritSwap مقابل USD هو $ -0.0003484371 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر SpiritSwap مقابل USD هو $ -0.0013320412315251804 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-3.55%
|30 يوم
|$ -0.0003237983
|-27.94%
|60 يوم
|$ -0.0003484371
|-30.06%
|90 يوم
|$ -0.0013320412315251804
|-53.47%
اكتشف أحدث تحليلات سعر SpiritSwap: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-1.40%
-3.55%
-41.92%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
SpiritSwap token is the exchange token of the SpiritSwap DEX, a decentralized exchange using the constant product automated market maker (amm) model on the Fantom network.
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