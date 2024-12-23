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سعر SpiritSwap (SPIRIT) المباشر لليوم هو USD 0.00115877 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 678.60K . يتم تحديث سعر SPIRIT مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق SpiritSwap الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 2.74K - تغيير سعر SpiritSwap خلال اليوم هو -3.55% - لديه عرض متداول بقيمة USD 584.99M

أداء سعر SpiritSwap (SPIRIT) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر SpiritSwap مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر SpiritSwap مقابل USD هو $ -0.0003237983 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر SpiritSwap مقابل USD هو $ -0.0003484371 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر SpiritSwap مقابل USD هو $ -0.0013320412315251804 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -3.55% 30 يوم $ -0.0003237983 -27.94% 60 يوم $ -0.0003484371 -30.06% 90 يوم $ -0.0013320412315251804 -53.47%

تحليل سعر SpiritSwap (SPIRIT)

اكتشف أحدث تحليلات سعر SpiritSwap: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.00116093$ 0.00116093 $ 0.00116093 24 ساعة مرتفع $ 0.00125923$ 0.00125923 $ 0.00125923 عالية طوال الوقت $ 0.638113$ 0.638113 $ 0.638113 تغير السعر (1 ساعة) -1.40% تغير السعر (1يوم) -3.55% تغير السعر (7 أيام) -41.92%

معلومات سوق SpiritSwap (SPIRIT)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: