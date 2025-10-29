معلومات سعر spiritcoin (SPIRITCOIN) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة: $ 0 $ 0 $ 0 24 ساعة منخفض $ 0 $ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع 24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0$ 0 $ 0 أدنى سعر $ 0$ 0 $ 0 تغير السعر (1 ساعة) -- تغير السعر (1يوم) -0.47% تغير السعر (7 أيام) +4.16% تغير السعر (7 أيام) +4.16%

سعر spiritcoin (SPIRITCOIN) في الوقت الحقيقي هو --. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول SPIRITCOIN بين أدنى سعر $ 0 وأعلى سعر $ 0، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـSPIRITCOIN على الإطلاق هو $ 0، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 0.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير SPIRITCOIN -- على مدار الساعة الماضية، -0.47% على مدار 24 ساعة، و +4.16% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق spiritcoin (SPIRITCOIN)

القيمة السوقية $ 7.00K$ 7.00K $ 7.00K الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 7.00K$ 7.00K $ 7.00K إمداد دورة التداول 999.58M 999.58M 999.58M إجمالي العرض 999,577,448.17159 999,577,448.17159 999,577,448.17159

القيمة السوقية الحالية لـ spiritcoin هي $ 7.00K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ SPIRITCOIN يبلغ 999.58M، مع إجمالي عرض 999577448.17159. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 7.00K.