سعر Spirit Town اليوم

السعر المباشر لمشروع Spirit Town (SPIRIT) اليوم هو $ 0، مع تغير بنسبة 0.00% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل SPIRIT الحالي إلى USD هو $ 0 لكل SPIRIT.

يحتل Spirit Town حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 21,137، مع عرض متداول قدره 100.00B SPIRIT. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول SPIRIT بين $ 0.0 (أدنى) و$ 0.0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك SPIRIT بمقدار -- خلال الساعة الماضية و+0.27% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول --.

معلومات سوق Spirit Town (SPIRIT)

القيمة السوقية $ 21.14K$ 21.14K $ 21.14K الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 21.14K$ 21.14K $ 21.14K إمداد دورة التداول 100.00B 100.00B 100.00B إجمالي العرض 99,999,999,999.99998 99,999,999,999.99998 99,999,999,999.99998

القيمة السوقية الحالية لـ Spirit Town هي $ 21.14K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ SPIRIT يبلغ 100.00B، مع إجمالي عرض 99999999999.99998. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 21.14K.