سعر SpiralDAO Coil (COIL)
سعر SpiralDAO Coil (COIL) المباشر لليوم هو USD 0.608631. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر COIL مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق SpiralDAO Coil الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 89.64
- تغيير سعر SpiralDAO Coil خلال اليوم هو -0.00%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر SpiralDAO Coil مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر SpiralDAO Coil مقابل USD هو $ -0.0850318978 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر SpiralDAO Coil مقابل USD هو $ +0.0540869676 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر SpiralDAO Coil مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-0.00%
|30 يوم
|$ -0.0850318978
|-13.97%
|60 يوم
|$ +0.0540869676
|+8.89%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر SpiralDAO Coil: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.23%
-0.00%
-1.34%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Spiral DAO is a Decentralized Autonomous Organization (DAO) dedicated to acquiring the most relevant and important DeFi governance tokens within a single community-controlled DAO Treasury. Similarly to yield aggregators (such as Yearn, Beefy, and Harvest), Spiral DAO aggregates liquidity, but instead of continuously selling reward tokens from third-party protocols, Spiral DAO redirects and secures them within the DAO, thus reducing the selling pressure and circulating supply of tokens of the protocols it supports. Spiral DAO distributes native COIL reward tokens to its users, providing an additional yield boost and incentive for Liquidity Providers (LPs) to pool their liquidity and contribute their yield within the Spiral DAO treasury.
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