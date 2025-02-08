احصل على تحديثات السعر في الوقت الفعلي لسعر COIL مقابل USD على MEXC. ابق على اطلاع بأحدث البيانات وتحليلات السوق. يعد هذا أمرًا ضروريًا لاتخاذ قرارات تداول ذكية في سوق العملات المشفرة سريعة الوتيرة. MEXC هي منصتك المفضلة للحصول على معلومات دقيقة عن سعر COIL.

سعر SpiralDAO Coil (COIL) المباشر لليوم هو USD 0.608631 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر COIL مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق SpiralDAO Coil الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 89.64 - تغيير سعر SpiralDAO Coil خلال اليوم هو -0.00% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر SpiralDAO Coil (COIL) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر SpiralDAO Coil مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر SpiralDAO Coil مقابل USD هو $ -0.0850318978 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر SpiralDAO Coil مقابل USD هو $ +0.0540869676 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر SpiralDAO Coil مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -0.00% 30 يوم $ -0.0850318978 -13.97% 60 يوم $ +0.0540869676 +8.89% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر SpiralDAO Coil (COIL)

اكتشف أحدث تحليلات سعر SpiralDAO Coil: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.605651$ 0.605651 $ 0.605651 24 ساعة مرتفع $ 0.612021$ 0.612021 $ 0.612021 عالية طوال الوقت $ 3.09$ 3.09 $ 3.09 تغير السعر (1 ساعة) -0.23% تغير السعر (1يوم) -0.00% تغير السعر (7 أيام) -1.34%

معلومات سوق SpiralDAO Coil (COIL)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: