سعر SpinDash (SPINDASH)
سعر SpinDash (SPINDASH) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 82.05K. يتم تحديث سعر SPINDASH مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق SpinDash الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD --
- تغيير سعر SpinDash خلال اليوم هو -8.35%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 776.92M
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خلال اليوم، كان سعر SpinDash مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر SpinDash مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر SpinDash مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر SpinDash مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-8.35%
|30 يوم
|$ 0
|-60.53%
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر SpinDash: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.57%
-8.35%
-31.49%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
SpinDash was first introduced on Sonic's Degen Express launcher through a stealth launch. We are the first ever Decentralize Prediction Market on Sonic chain. We also offer a product called sonic333 which is basically an ODTE options mini-game. Players can choose if a token goes up or down in 3 minutes and 33 seconds. All bets are resolved through an LLM (AI). We aim to make a project that is truly decentralized, from tokenomics to our actual products.
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