سعر Spinaq (SPINAQ)
سعر Spinaq (SPINAQ) المباشر لليوم هو USD 0.00005171. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر SPINAQ مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Spinaq الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 1.61
- تغيير سعر Spinaq خلال اليوم هو +1.98%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر Spinaq مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Spinaq مقابل USD هو $ -0.0000104799 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Spinaq مقابل USD هو $ -0.0000166214 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Spinaq مقابل USD هو $ -0.00000982334903581063 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|+1.98%
|30 يوم
|$ -0.0000104799
|-20.26%
|60 يوم
|$ -0.0000166214
|-32.14%
|90 يوم
|$ -0.00000982334903581063
|-15.96%
اكتشف أحدث تحليلات سعر Spinaq: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.18%
+1.98%
-18.91%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Spinaq Dex is a decentralized exchange for degens, farmers, and all on-chain enthusiasts seeking thrills on Arbitrum blockchain.. Welcome to the classic model of good old degen farming, where the best profits were made from sick %APR. This is our tribute to the DeFi Summer 1.0 - Grab some $SPINAQ, farm with us, get stronger!
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￡0.000041368
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€0.0000496416
|1 SPINAQ إلى USD
$0.00005171
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RM0.0002295924
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₺0.0018553548
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¥0.0078273427
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₽0.0050112161
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₹0.0045391038
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Rp0.8477047824
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₱0.0030002142
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￡E.0.0025994617
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R$0.000299918
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₸0.026382442
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฿0.0017509006
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NT$0.0016981564
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Fr0.000046539
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