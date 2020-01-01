توكنوميكس Spin It (SPIN) اكتشف الرؤى الرئيسية حول Spin It (SPIN)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات Spin It (SPIN) SPIN IT is a crypto casino platform offering slots with feature buying, live casino games, specialty games, game shows, plus sports and esports betting. From slots to live tables, we've got your game. Evolution, Pragmatic, and more - only the best for SPIN IT. Live dealers, real action. Blackjack, Baccarat, Roulette & more. Up to 1000x leverage on select crypto. Never lose more than your initial bet. That's the SPIN IT guarantee. Connect your wallet and claim your deposit bonus! Instant deposits with Sonic native assets starting with $SHADOW. No KYC required—start playing now! الموقع الرسمي: https://spinit.owl.games/ اشتر SPIN الآن!

توكنوميكس Spin It (SPIN) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار Spin It (SPIN)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 501.70K $ 501.70K $ 501.70K إجمالي العرض: $ 996.50M $ 996.50M $ 996.50M العرض المتداول: $ 179.51M $ 179.51M $ 179.51M القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 2.79M $ 2.79M $ 2.79M أعلى مستوى على الإطلاق: $ 0.00577706 $ 0.00577706 $ 0.00577706 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0.00175638 $ 0.00175638 $ 0.00175638 السعر الحالي: $ 0.00279531 $ 0.00279531 $ 0.00279531 معرفة المزيد عن سعر Spin It (SPIN)

توكنوميكس Spin It (SPIN): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس Spin It (SPIN) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن SPIN التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن SPIN التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس SPIN، استكشف السعر المباشر لتوكن SPIN!

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