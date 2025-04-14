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سعر Spin It (SPIN) المباشر لليوم هو USD 0.00279609 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 484.07K . يتم تحديث سعر SPIN مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Spin It الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD -- - تغيير سعر Spin It خلال اليوم هو +5.76% - لديه عرض متداول بقيمة USD 173.01M

أداء سعر Spin It (SPIN) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Spin It مقابل USD هو $ +0.00015226 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Spin It مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Spin It مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Spin It مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ +0.00015226 +5.76% 30 يوم $ 0 -- 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Spin It (SPIN)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Spin It: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.00248981$ 0.00248981 $ 0.00248981 24 ساعة مرتفع $ 0.00292404$ 0.00292404 $ 0.00292404 عالية طوال الوقت $ 0.00526037$ 0.00526037 $ 0.00526037 تغير السعر (1 ساعة) -0.79% تغير السعر (1يوم) +5.76% تغير السعر (7 أيام) --

معلومات سوق Spin It (SPIN)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: