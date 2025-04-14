سعر Spin It (SPIN)
سعر Spin It (SPIN) المباشر لليوم هو USD 0.00279609. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 484.07K. يتم تحديث سعر SPIN مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Spin It الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD --
- تغيير سعر Spin It خلال اليوم هو +5.76%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 173.01M
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خلال اليوم، كان سعر Spin It مقابل USD هو $ +0.00015226 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Spin It مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Spin It مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Spin It مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ +0.00015226
|+5.76%
|30 يوم
|$ 0
|--
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Spin It: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.79%
+5.76%
--
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
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