سعر Spillways (SPILLWAYS)
سعر Spillways (SPILLWAYS) المباشر لليوم هو USD 0.00014759. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر SPILLWAYS مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Spillways الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 78.10
- تغيير سعر Spillways خلال اليوم هو --
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
احصل على تحديثات السعر في الوقت الفعلي لسعر SPILLWAYS مقابل USD على MEXC. ابق على اطلاع بأحدث البيانات وتحليلات السوق. يعد هذا أمرًا ضروريًا لاتخاذ قرارات تداول ذكية في سوق العملات المشفرة سريعة الوتيرة. MEXC هي منصتك المفضلة للحصول على معلومات دقيقة عن سعر SPILLWAYS.
خلال اليوم، كان سعر Spillways مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Spillways مقابل USD هو $ -0.0000019631 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Spillways مقابل USD هو $ -0.0000137503 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Spillways مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|--
|30 يوم
|$ -0.0000019631
|-1.33%
|60 يوم
|$ -0.0000137503
|-9.31%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Spillways: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
--
--
0.00%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Spillways is a fully decentralized protocol for private transactions on Ethereum which is proposing a mixer to allow the users to keep anonymity for their transactions. Spillways is a fork from Tornado Cash with an improved ZK-Proofs protocol.
MEXC هي بورصة رائدة للعملات المشفرة يثق بها أكثر من 10 ملايين مستخدم حول العالم. وهي تشتهر بأنها البورصة التي تضم أوسع مجموعة من التوكن وأسرع إدراج للتوكن، وأقل رسوم تداول في السوق. انضم إلى MEXC الآن لتجربة سيولة من الدرجة الأولى وأكثر الرسوم تنافسية في السوق!
تخضع أسعار العملات الرقمية لمخاطر السوق العالية وتقلبات الأسعار. يجب أن تستثمر في المشاريع والمنتجات التي تعرفها وحيث تفهم المخاطر التي تنطوي عليها. يجب أن تفكر مليًا في خبرتك الاستثمارية ووضعك المالي وأهدافك الاستثمارية وتحملك للمخاطر واستشارة مستشار مالي مستقل قبل القيام بأي استثمار. لا ينبغي تفسير هذه المواد على أنها نصيحة مالية. الأداء السابق ليس مؤشرًا موثوقًا للأداء المستقبلي. يمكن أن تنخفض قيمة استثمارك أو ترتفع ، وقد لا تسترد المبلغ الذي استثمرته. أنت وحدك المسؤول عن قرارات الاستثمار الخاصة بك. MEXC ليست مسؤولة عن أي خسائر قد تتكبدها. لمزيد من المعلومات ، يرجى الرجوع إلى شروط الاستخدام والتحذير من المخاطر. يرجى أيضًا ملاحظة أن البيانات المتعلقة بالعملة الرقمية المذكورة أعلاه والمقدمة هنا (مثل سعرها المباشر الحالي) تستند إلى مصادر جهات خارجية. يتم تقديمها لك على أساس "كما هي" ولأغراض إعلامية فقط ، دون تمثيل أو ضمان من أي نوع. الروابط المقدمة إلى مواقع الأطراف الثالثة لا تخضع أيضًا لسيطرة MEXC. MEXC ليست مسؤولة عن موثوقية ودقة مواقع الأطراف الثالثة ومحتوياتها.
|1 SPILLWAYS إلى AUD
A$0.0002346681
|1 SPILLWAYS إلى GBP
￡0.000118072
|1 SPILLWAYS إلى EUR
€0.0001416864
|1 SPILLWAYS إلى USD
$0.00014759
|1 SPILLWAYS إلى MYR
RM0.0006552996
|1 SPILLWAYS إلى TRY
₺0.0052955292
|1 SPILLWAYS إلى JPY
¥0.0223406983
|1 SPILLWAYS إلى RUB
₽0.0143029469
|1 SPILLWAYS إلى INR
₹0.0129554502
|1 SPILLWAYS إلى IDR
Rp2.4195078096
|1 SPILLWAYS إلى PHP
₱0.0085631718
|1 SPILLWAYS إلى EGP
￡E.0.0074193493
|1 SPILLWAYS إلى BRL
R$0.000856022
|1 SPILLWAYS إلى CAD
C$0.0002095778
|1 SPILLWAYS إلى BDT
৳0.0180089318
|1 SPILLWAYS إلى NGN
₦0.2212743075
|1 SPILLWAYS إلى UAH
₴0.0061205573
|1 SPILLWAYS إلى VES
Bs0.0088554
|1 SPILLWAYS إلى PKR
Rs0.0411908931
|1 SPILLWAYS إلى KZT
₸0.075300418
|1 SPILLWAYS إلى THB
฿0.0049973974
|1 SPILLWAYS إلى TWD
NT$0.0048468556
|1 SPILLWAYS إلى CHF
Fr0.000132831
|1 SPILLWAYS إلى HKD
HK$0.0011497261
|1 SPILLWAYS إلى MAD
.د.م0.0014773759