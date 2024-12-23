سعر Sphynx Labs (SPHYNX)
سعر Sphynx Labs (SPHYNX) المباشر لليوم هو USD 0.00196487. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 2.95M. يتم تحديث سعر SPHYNX مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Sphynx Labs الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 6.20K
- تغيير سعر Sphynx Labs خلال اليوم هو -7.00%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 1.50B
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خلال اليوم، كان سعر Sphynx Labs مقابل USD هو $ -0.00014800290059697 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Sphynx Labs مقابل USD هو $ +0.0006974046 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Sphynx Labs مقابل USD هو $ +0.0006180934 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Sphynx Labs مقابل USD هو $ +0.000084267610319839 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.00014800290059697
|-7.00%
|30 يوم
|$ +0.0006974046
|+35.49%
|60 يوم
|$ +0.0006180934
|+31.46%
|90 يوم
|$ +0.000084267610319839
|+4.48%
اكتشف أحدث تحليلات سعر Sphynx Labs: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.39%
-7.00%
-19.66%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Sphynx Labs is an all-in-one solution for Trading, Farming, Bridging, and more. With Sphynx Labs, you have the power to control your decentralized destiny with powerful tools in one secure location, regardless of the blockchain you want to use beyond simply a token, Sphynx Labs' purpose is built to offer yield opportunities in various ways to holders in sustainable ways that feed the ecosystem. Including our Swap, Hyper pool, Launchpad, NFT marketplace, and others. We have been around for 2 years, building our product and delivering everything that was promised. We do have as well our APP, which you can find on Apple and Google store.
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