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سعر Sphynx Labs (SPHYNX) المباشر لليوم هو USD 0.00196487 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 2.95M . يتم تحديث سعر SPHYNX مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Sphynx Labs الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 6.20K - تغيير سعر Sphynx Labs خلال اليوم هو -7.00% - لديه عرض متداول بقيمة USD 1.50B

أداء سعر Sphynx Labs (SPHYNX) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Sphynx Labs مقابل USD هو $ -0.00014800290059697 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Sphynx Labs مقابل USD هو $ +0.0006974046 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Sphynx Labs مقابل USD هو $ +0.0006180934 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Sphynx Labs مقابل USD هو $ +0.000084267610319839 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.00014800290059697 -7.00% 30 يوم $ +0.0006974046 +35.49% 60 يوم $ +0.0006180934 +31.46% 90 يوم $ +0.000084267610319839 +4.48%

تحليل سعر Sphynx Labs (SPHYNX)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Sphynx Labs: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.00194212$ 0.00194212 $ 0.00194212 24 ساعة مرتفع $ 0.00212105$ 0.00212105 $ 0.00212105 عالية طوال الوقت $ 0.00952555$ 0.00952555 $ 0.00952555 تغير السعر (1 ساعة) -0.39% تغير السعر (1يوم) -7.00% تغير السعر (7 أيام) -19.66%

معلومات سوق Sphynx Labs (SPHYNX)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: