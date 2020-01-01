توكنوميكس Spheroid Universe (SPH) اكتشف الرؤى الرئيسية حول Spheroid Universe (SPH)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات Spheroid Universe (SPH) Spheroid Universe (SU) is a platform for developing and launching projects in Augmented Reality (AR). The platform’s technological foundation is the Spheroid AR Cloud OS and Spheroid Script programming language. SU is a technological ecosystem based on breakthrough technologies that help to connect the AR world with the real world for Gaming, Entertainment, Advertising, Education, various types of services and activities with extensive monetization possibilities for participants. الموقع الرسمي: https://www.spheroiduniverse.io/ اشتر SPH الآن!

توكنوميكس Spheroid Universe (SPH) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار Spheroid Universe (SPH)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 1.26M $ 1.26M $ 1.26M إجمالي العرض: $ 2.64B $ 2.64B $ 2.64B العرض المتداول: $ 2.64B $ 2.64B $ 2.64B القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 1.26M $ 1.26M $ 1.26M أعلى مستوى على الإطلاق: $ 0.53551 $ 0.53551 $ 0.53551 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0 $ 0 $ 0 السعر الحالي: $ 0.00048024 $ 0.00048024 $ 0.00048024 معرفة المزيد عن سعر Spheroid Universe (SPH)

توكنوميكس Spheroid Universe (SPH): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس Spheroid Universe (SPH) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن SPH التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن SPH التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس SPH، استكشف السعر المباشر لتوكن SPH!

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