سعر Spheroid Universe (SPH)
سعر Spheroid Universe (SPH) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 2.22M. يتم تحديث سعر SPH مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Spheroid Universe الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD --
- تغيير سعر Spheroid Universe خلال اليوم هو +18.05%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 2.64B
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خلال اليوم، كان سعر Spheroid Universe مقابل USD هو $ +0.00012847 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Spheroid Universe مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Spheroid Universe مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Spheroid Universe مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ +0.00012847
|+18.05%
|30 يوم
|$ 0
|+28.72%
|60 يوم
|$ 0
|-8.40%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Spheroid Universe: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.21%
+18.05%
+49.67%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Spheroid Universe (SU) is a platform for developing and launching projects in Augmented Reality (AR). The platform’s technological foundation is the Spheroid AR Cloud OS and Spheroid Script programming language. SU is a technological ecosystem based on breakthrough technologies that help to connect the AR world with the real world for Gaming, Entertainment, Advertising, Education, various types of services and activities with extensive monetization possibilities for participants.
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