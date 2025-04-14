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سعر Spheroid Universe (SPH) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 2.22M . يتم تحديث سعر SPH مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Spheroid Universe الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD -- - تغيير سعر Spheroid Universe خلال اليوم هو +18.05% - لديه عرض متداول بقيمة USD 2.64B

أداء سعر Spheroid Universe (SPH) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Spheroid Universe مقابل USD هو $ +0.00012847 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Spheroid Universe مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Spheroid Universe مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Spheroid Universe مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ +0.00012847 +18.05% 30 يوم $ 0 +28.72% 60 يوم $ 0 -8.40% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Spheroid Universe (SPH)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Spheroid Universe: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0.53551$ 0.53551 $ 0.53551 تغير السعر (1 ساعة) +0.21% تغير السعر (1يوم) +18.05% تغير السعر (7 أيام) +49.67%

معلومات سوق Spheroid Universe (SPH)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: