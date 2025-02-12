سعر Spherium (SPHRI)
سعر Spherium (SPHRI) المباشر لليوم هو USD 0.00680001. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر SPHRI مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Spherium الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 9.98
- تغيير سعر Spherium خلال اليوم هو --
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر Spherium مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Spherium مقابل USD هو $ -0.0043007499 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Spherium مقابل USD هو $ +0.0082236798 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Spherium مقابل USD هو $ +0.003996587631856662 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|--
|30 يوم
|$ -0.0043007499
|-63.24%
|60 يوم
|$ +0.0082236798
|+120.94%
|90 يوم
|$ +0.003996587631856662
|+142.56%
اكتشف أحدث تحليلات سعر Spherium: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
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--
-32.09%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Spherium offers a complete suite of financial services comprising of a universal wallet, token swap platform, money markets, and inter-blockchain liquidity transfer. Spherium will function as a global financial service provider, extending fundamental financial services to the unbanked.HyperSwap: Decentralized Asset Swap based on an automated market-making mechanismSphereComp: Decentralized money markets where investors can lend or borrow digital assets with interest rates determined by the law of supply and demandSpherium Wallet: Decentralized and Secure Wallet for Spherium products and ServicesSpherium provides a single platform for multi-asset, cross-chain swaps, crypto financing solutions, and cross-chain operability. Spherium introduces user-friendly interfaces, sophisticated financial services to the world of DeFi.Spherium is a leading fintech platform in the Decentralised Financial sector. Spherium unifies the current scattered DeFi landscape by creating a suite of financial services for a global audience.
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