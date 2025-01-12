سعر SphereSXS (SXS)
سعر SphereSXS (SXS) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 4.75K. يتم تحديث سعر SXS مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق SphereSXS الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 173.09
- تغيير سعر SphereSXS خلال اليوم هو --
- لديه عرض متداول بقيمة USD 18.99M
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خلال اليوم، كان سعر SphereSXS مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر SphereSXS مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر SphereSXS مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر SphereSXS مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|--
|30 يوم
|$ 0
|-18.40%
|60 يوم
|$ 0
|-9.15%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر SphereSXS: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
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+3.70%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Sphere is a community first multi chain launchpad with over 2 years of experience in enabling dynamic new projects in the space to raise liquidity in a fair and decentralized manner. We currently support 7 of the leading chains, including being the exclusive launchpad for Mantle. Over the years our community has steadily grown in size and engagement and we now have a Community of over 350k and over 40k are successful KYCed. When we say we are community first, we mean it. We do not do whitelist spots based on who fills a form out first and we don’t operate high financial barriers to entry. Unlike traditional launchpads based on who clicks a button quickest, at Sphere we have built a platform which is equitable and fair for everyone. We have a specialized due diligence team that doesn't just do a deep dive into all projects that want to list with us, but we work with projects with potential to get them ready for IDO and launch. We have a robust refund policy in place that protects the community whilst helping the project future proof itself for listing and beyond.
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