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سعر Sphere Finance (SPHERE) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 3.04M . يتم تحديث سعر SPHERE مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Sphere Finance الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 963.31 - تغيير سعر Sphere Finance خلال اليوم هو -4.08% - لديه عرض متداول بقيمة USD 7.67B

أداء سعر Sphere Finance (SPHERE) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Sphere Finance مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Sphere Finance مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Sphere Finance مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Sphere Finance مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -4.08% 30 يوم $ 0 -19.10% 60 يوم $ 0 -5.98% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Sphere Finance (SPHERE)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Sphere Finance: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0.115363$ 0.115363 $ 0.115363 تغير السعر (1 ساعة) -0.05% تغير السعر (1يوم) -4.08% تغير السعر (7 أيام) -10.06%

معلومات سوق Sphere Finance (SPHERE)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: