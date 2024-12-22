سعر Sphere Finance (SPHERE)
سعر Sphere Finance (SPHERE) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 3.04M. يتم تحديث سعر SPHERE مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Sphere Finance الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 963.31
- تغيير سعر Sphere Finance خلال اليوم هو -4.08%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 7.67B
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خلال اليوم، كان سعر Sphere Finance مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Sphere Finance مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Sphere Finance مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Sphere Finance مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-4.08%
|30 يوم
|$ 0
|-19.10%
|60 يوم
|$ 0
|-5.98%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Sphere Finance: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.05%
-4.08%
-10.06%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
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