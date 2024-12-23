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سعر Sperax USD (USDS)

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مخطط سعر Sperax USD (USDS) المباشر

$1.004
$1.004$1.004
-0.60%(1D)

سعر Sperax USD (USDS) لليوم

سعر Sperax USD (USDS) المباشر لليوم هو USD 1.004. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 1.13M. يتم تحديث سعر USDS مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Sperax USD الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 1.61M
- تغيير سعر Sperax USD خلال اليوم هو -0.65%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 1.14M

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أداء سعر Sperax USD (USDS) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Sperax USD مقابل USD هو $ -0.006582152328771 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Sperax USD مقابل USD هو $ +0.0017806944 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Sperax USD مقابل USD هو $ +0.0026353996 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Sperax USD مقابل USD هو $ +0.0014121249247694 .

الفترةالتغيير (USD)التغيير (%)
اليوم$ -0.006582152328771-0.65%
30 يوم$ +0.0017806944+0.18%
60 يوم$ +0.0026353996+0.26%
90 يوم$ +0.0014121249247694+0.14%

تحليل سعر Sperax USD (USDS)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Sperax USD: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

$ 0.989521
$ 0.989521$ 0.989521

$ 1.025
$ 1.025$ 1.025

$ 2.0
$ 2.0$ 2.0

-1.06%

-0.65%

+0.10%

معلومات سوق Sperax USD (USDS)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:

$ 1.13M
$ 1.13M$ 1.13M

$ 1.61M
$ 1.61M$ 1.61M

1.14M
1.14M 1.14M

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المصدر Sperax USD (USDS)

الموقع الرسمي

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عملة USDS إلى العملات المحلية

1 USDS إلى AUD
A$1.6064
1 USDS إلى GBP
0.79316
1 USDS إلى EUR
0.9538
1 USDS إلى USD
$1.004
1 USDS إلى MYR
RM4.50796
1 USDS إلى TRY
35.3408
1 USDS إلى JPY
¥157.23644
1 USDS إلى RUB
103.22124
1 USDS إلى INR
85.29984
1 USDS إلى IDR
Rp16,193.54612
1 USDS إلى PHP
58.8344
1 USDS إلى EGP
￡E.51.08352
1 USDS إلى BRL
R$6.10432
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C$1.43572
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41.93708
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Bs51.204
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Rs278.33892
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