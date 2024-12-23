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سعر Sperax USD (USDS) المباشر لليوم هو USD 1.004 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 1.13M . يتم تحديث سعر USDS مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Sperax USD الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 1.61M - تغيير سعر Sperax USD خلال اليوم هو -0.65% - لديه عرض متداول بقيمة USD 1.14M

أداء سعر Sperax USD (USDS) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Sperax USD مقابل USD هو $ -0.006582152328771 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Sperax USD مقابل USD هو $ +0.0017806944 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Sperax USD مقابل USD هو $ +0.0026353996 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Sperax USD مقابل USD هو $ +0.0014121249247694 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.006582152328771 -0.65% 30 يوم $ +0.0017806944 +0.18% 60 يوم $ +0.0026353996 +0.26% 90 يوم $ +0.0014121249247694 +0.14%

تحليل سعر Sperax USD (USDS)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Sperax USD: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.989521$ 0.989521 $ 0.989521 24 ساعة مرتفع $ 1.025$ 1.025 $ 1.025 عالية طوال الوقت $ 2.0$ 2.0 $ 2.0 تغير السعر (1 ساعة) -1.06% تغير السعر (1يوم) -0.65% تغير السعر (7 أيام) +0.10%

معلومات سوق Sperax USD (USDS)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: