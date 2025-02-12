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سعر Speed Star SPEED (SPEED) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر SPEED مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Speed Star SPEED الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 11.58 - تغيير سعر Speed Star SPEED خلال اليوم هو +3.67% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر Speed Star SPEED (SPEED) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Speed Star SPEED مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Speed Star SPEED مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Speed Star SPEED مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Speed Star SPEED مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 +3.67% 30 يوم $ 0 -10.61% 60 يوم $ 0 -26.78% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Speed Star SPEED (SPEED)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Speed Star SPEED: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0.02588606$ 0.02588606 $ 0.02588606 تغير السعر (1 ساعة) -- تغير السعر (1يوم) +3.67% تغير السعر (7 أيام) +5.02%

معلومات سوق Speed Star SPEED (SPEED)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: