سعر Spectrum Finance (SPF)
سعر Spectrum Finance (SPF) المباشر لليوم هو USD 0.00700638. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر SPF مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Spectrum Finance الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 1.44K
- تغيير سعر Spectrum Finance خلال اليوم هو +10.14%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر Spectrum Finance مقابل USD هو $ +0.00064505 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Spectrum Finance مقابل USD هو $ -0.0025234388 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Spectrum Finance مقابل USD هو $ -0.0033137669 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Spectrum Finance مقابل USD هو $ -0.005128845373955191 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ +0.00064505
|+10.14%
|30 يوم
|$ -0.0025234388
|-36.01%
|60 يوم
|$ -0.0033137669
|-47.29%
|90 يوم
|$ -0.005128845373955191
|-42.26%
اكتشف أحدث تحليلات سعر Spectrum Finance: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+2.34%
+10.14%
-3.90%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
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|1 SPF إلى AUD
A$0.0110700804
|1 SPF إلى GBP
￡0.005605104
|1 SPF إلى EUR
€0.0067261248
|1 SPF إلى USD
$0.00700638
|1 SPF إلى MYR
RM0.0312484548
|1 SPF إلى TRY
₺0.2525099352
|1 SPF إلى JPY
¥1.0683328224
|1 SPF إلى RUB
₽0.6760456062
|1 SPF إلى INR
₹0.6080837202
|1 SPF إلى IDR
Rp114.8586701472
|1 SPF إلى PHP
₱0.4075611246
|1 SPF إلى EGP
￡E.0.3534018072
|1 SPF إلى BRL
R$0.0403567488
|1 SPF إلى CAD
C$0.0099490596
|1 SPF إلى BDT
৳0.8509949148
|1 SPF إلى NGN
₦10.535843925
|1 SPF إلى UAH
₴0.2920959822
|1 SPF إلى VES
Bs0.4203828
|1 SPF إلى PKR
Rs1.9548500838
|1 SPF إلى KZT
₸3.5457187266
|1 SPF إلى THB
฿0.238567239
|1 SPF إلى TWD
NT$0.2299493916
|1 SPF إلى CHF
Fr0.0063758058
|1 SPF إلى HKD
HK$0.0545797002
|1 SPF إلى MAD
.د.م0.0703440552