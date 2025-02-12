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سعر Spectrum Finance (SPF) المباشر لليوم هو USD 0.00700638 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر SPF مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Spectrum Finance الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 1.44K - تغيير سعر Spectrum Finance خلال اليوم هو +10.14% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر Spectrum Finance (SPF) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Spectrum Finance مقابل USD هو $ +0.00064505 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Spectrum Finance مقابل USD هو $ -0.0025234388 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Spectrum Finance مقابل USD هو $ -0.0033137669 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Spectrum Finance مقابل USD هو $ -0.005128845373955191 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ +0.00064505 +10.14% 30 يوم $ -0.0025234388 -36.01% 60 يوم $ -0.0033137669 -47.29% 90 يوم $ -0.005128845373955191 -42.26%

تحليل سعر Spectrum Finance (SPF)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Spectrum Finance: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.00636102$ 0.00636102 $ 0.00636102 24 ساعة مرتفع $ 0.00702327$ 0.00702327 $ 0.00702327 عالية طوال الوقت $ 0.073815$ 0.073815 $ 0.073815 تغير السعر (1 ساعة) +2.34% تغير السعر (1يوم) +10.14% تغير السعر (7 أيام) -3.90%

معلومات سوق Spectrum Finance (SPF)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: